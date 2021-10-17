В провинции Онтарио прошла акция протеста против обязательной вакцинации от COVID-19

ОТТАВА, 17 октября. /ТАСС/. Акция протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации прошла в субботу в одном из центральных парков Лондона (провинция Онтарио). По данным телеканала CTV , в ней приняли участие несколько сотен человек, в том числе из Торонто и других городов региона.

Собравшиеся выступали против обязательной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан, а также против введения в Онтарио ковид-паспортов, которые значительно ограничивают права канадцев. В частности, они не могут ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы, и даже не могут присутствовать на спортивных или других занятиях своих детей, так как без ковид-паспортов их просто не пускают внутрь стадионов, крытых катков и других предназначенных для детского спорта и творчества помещений.

Ранее аналогичные акции протеста проходили в других канадских городах, таких как Ванкувер, Квебек-Сити, Монреаль, Оттава и Торонто.

Официально вакцинация от коронавируса в Канаде проходит на добровольной основе, но власти нескольких канадских регионов, таких как Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио, объявили о введении паспортов вакцинации. Кроме того, многие регионы потребовали от медицинских работников, полицейских и других категорий граждан пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, что вызвало недовольство у определенной части канадского общества.