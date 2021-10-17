СМИ: на Кубе узаконили выдачу потребительских кредитов

ГАВАНА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Кубы приняли ряд законов, которые позволяют банкам выдавать кредиты на покупку домашней техники и предметов быта. Об этом в субботу сообщает газета Granma, являющаяся официальным печатным органом ЦК Коммунистической партии Кубы.

Отмечается, что для получения средств заявитель должен документально подтвердить законность дохода и иметь хотя бы один банковский счет, на который будут зачислены средства в случае одобрения кредита. Минимальная сумма кредита составляет 5 тыс. кубинских песо (около $200 по официальному курсу). Итоговая сумма и срок погашения будут рассчитываться банком при рассмотрении заявки.

После одобрения кредита он будет доступен клиенту на банковской карте, наличные не выдаются.