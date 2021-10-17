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Эксперты назвали самые популярные направления в ноябрьские праздники из Москвы

Согласно исследованию сервиса Tutu.ru, в топ вошли Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород станут наиболее популярными направлениями для путешествия на поезде в ноябрьские праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Tutu.ru (ТАСС ознакомился с результатами).

Были проанализированы бронирования железнодорожных билетов с датами отправления с 3 по 7 ноября 2021 г.

Больше всего путешествий на поезде в период ноябрьских праздников запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, по этому направлению оформляется каждый пятый билет. Средний чек составляет 2 873 рубля в одну сторону.

На втором месте по популярности направление Москва - Казань, по которому оформляется почти 5% билетов. Средний чек по этому направлению равен 2 791 рублю в одну сторону.

Замыкает тройку популярных железнодорожных маршрутов на ноябрьские праздники направление Москва - Нижний Новгород. Его доля составляет около 4%, а средний чек по этому маршруту равен 1 618 рублям.

Также в топ-10 востребованных маршрутов для путешествия на поезде вошли направления Москва - Ярославль, Краснодар - Адлер, Санкт-Петербург - Тверь, Ростов-на-Дону - Адлер, Москва - Смоленск, Москва - Тула и Москва - Иваново.

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