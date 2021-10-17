В Крыму вновь обновился суточный максимум заражений коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. В Крыму за сутки выявили 586 случаев заражения коронавирусом, сообщается в воскресенье на сайте министерства здравоохранения региона. Это максимальное количество с начала эпидемии, антирекорды фиксируют в регионе более двух недель подряд.

Накануне в Крыму зарегистрировали 579 случаев. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 16 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 586 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 87 646 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки были протестированы 10 250 человек. Выздоровевших за сутки - 162 человека.

По последним данным, всего с начала эпидемии новым коронавирусом в Крыму заразились более 87 тыс. человек. Выздоровели более 74 тыс. человек, умерли около 2,8 тыс. пациентов.