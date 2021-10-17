В России создали сообщество активных родителей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сообщество наиболее активных родителей РФ "Родительское крыло РДШ" создано в рамках Российского движения школьников (РДШ). Об этом сообщила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева на Всероссийском родительском форуме РДШ.

"Мы создаем сегодня "Родительское крыло РДШ", потому что понимаем, насколько важно современным мамам и папам быть в повестке и школьной, и внешкольной жизни ребенка. Это сообщество давно назревало в РДШ, а инициатива исходила от самих родителей. Мы чрезвычайно рады, что вместе с нами заниматься воспитанием будут в тесном взаимодействии сами родители", - процитировали слова Плещевой в пресс-службе РДШ.

На панельной дискуссии, посвященной созданию сообщества, также назвали его состав. "Определили состав "Родительского крыла РДШ", в который вошли в том числе Денис и Наталья Майдановы, Андрей Тамзин - старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, капитан полиции Новосибирской области, Инна Орлова - Председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья, генеральный директор АНО содействия социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства "Радость моя". Такая мощная поддержка дает силы и уверенность в том, что мы делаем правильные вещи, и все у нас получится", - заключила Плещева.

Всероссийский родительский форум РДШ проходит в Москве с 15 по 17 октября. Его участниками стали родители активистов Российского движения школьников из всех субъектов РФ.