Более 1,5 тыс. туристов посетили оленью ферму на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек посетили первую оленью ферму на Ставрополье с момента запуска экскурсий в августе. Об этом ТАСС сообщил управляющий фермой Денис Слынько.

"Видим активный интерес со стороны туристов. В первый месяц работы экскурсий в августе 2021 года ферму посетили 850 человек, в сентябре, даже с учетом продолжительных дождей, приехали 570 человек. В общей сложности с момента начала приема туристов нас посетили более 1,5 тыс. человек", - сказал он.

Ферма начала работу с туристическими фирмами - для туроператоров провели инфотур. Сейчас на ферму приезжают как организованные группы туристов, так и индивидуальные посетители.

Оленья ферма Deer Farm создается в Андроповском округе Ставрополья с 2019 года за счет частных инвестиций. В начале 2020 года на ферму завезли 100 благородных европейских оленей. Основной задачей фермы является развитие медицинского туризма за счет открытия спа-комплекса с пантовыми ваннами и экологического туризма - на территории фермы строится кэмпинг и гостевые домики, стилизованные под дома хоббитов.