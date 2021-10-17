В Израиле заявили, что страна преодолевает четвертую волну COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил в воскресенье, что еврейское государство "побеждает четвертую волну" COVID-19, но маски снимать рано, власти готовятся к отражению возможных новых штаммов коронавируса. С таким заявлением выступил в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет на ежедневном заседании правительства еврейского государства.

"За выходные число серьезных случаев ковида [в Израиле] снизилось до менее 400, положительная тенденция сохраняется. Хотя можно с осторожностью сказать, что мы побеждаем четвертую волну, волну дельта-штамма коронавируса, она не закончится, пока не закончится. Мы не снимаем ногу с газа и не снимаем маски", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

"Мы не закрываем командные центры, мы оставляем всю сеть для борьбы с коронавирусом открытой и работающей. Мы готовим инфраструктуру для сценария "омега", это кодовое название для [возможного] нового варианта, и, конечно же, мы готовимся к зиме, к сочетанию гриппа и коронавируса", - продолжил израильский премьер.

В Израиле в воскресенье начала действовать запущенная 3 октября система внутренних зеленых пропусков нового образца, при выдаче которых гражданам после третьей прививки вакцины от коронавируса компании Pfizer поначалу возникли технические сбои. В результате до 17 октября вместо зеленого пропуска можно было использовать сертификат о вакцинации/выздоровлении. Выданные ранее документы потеряли силу при условии истечения шести месяцев с момента второй прививки Pfizer или выздоровления, указали в Минздраве.

Право на получение нового зеленого пропуска имеют те, кто получил три дозы вакцины Pfizer, через неделю после укола бустером, а также те, кто получил вторую дозу не более полугода назад, либо те, у кого с момента положительного результата ПЦР-теста на коронавирус прошло не более шести месяцев, но они были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Третья доза

30 июля в Израиле начали делать третью инъекцию вакцины Pfizer жителям страны старше 60 лет, привитым не ранее чем пять месяцев назад второй дозой, 13 августа возраст был снижен до 50 лет. 20 августа - до 40 лет, а с сентября бустерную дозу могут получить все, кто "был вакцинирован двумя дозами вакцины, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы", говорится на сайте Минздрава.

Вакцинация препаратом Pfizer в Израиле началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 6,2 млн человек, вторую - 5,7 млн, третью - 3,8 млн. Население Израиля составляет 9,3 млн человек.