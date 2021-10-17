В Варшаве проходит акция в поддержку пытающихся пройти в Польшу из Белоруссии мигрантов

ВАРШАВА, 17 октября. /ТАСС/. Массовая демонстрация в поддержку пытающихся пройти в Польшу из Белоруссии мигрантов проходит в воскресенье в центре Варшавы, передает корреспондент ТАСС.

Акция проходит под лозунгом: "Стоп пыткам на границе". Участники демонстрации сформировали колонну и решили пройти маршем по улицам Варшавы. За происходящим следит полиция. Собравшиеся на демонстрацию выступают против действий правительства Польши, которое они обвиняют в бесчеловечности по отношению к мигрантам, в отказе предоставить им кров и медицинскую помощь. Протестующие требуют встречать нуждающихся хлебом и солью, а не колючей проволокой.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 19 тыс. мигрантов. Некоторые беженцы, которых не пропускают в Польшу, кочуют на границе. Тех, кому удается пройти на польскую территорию, пограничники возвращают на линию границы. В последние недели было зафиксировано пять случаев смерти среди мигрантов, их тела обнаруживали в разных местах в приграничном регионе.

Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежный забор, оснащенный датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе со стороны белорусских силовых структур и попытках прорыва через границу больших групп мигрантов.