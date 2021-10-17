Первый гастрономический фестиваль "Пища героев" прошел в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Первый фестиваль "Пища героев", состоявшийся в этнографическом комплексе "Серийн Тог1е", продемонстрировал гастрономический и культурный потенциал 13 сел Урус-Мартановского района Чечни.

"Фестиваль проводится впервые. В нем принимают участие села Урус-Мартановского района. Это хорошая тенденция, что наши районы начали проявлять свою инициативу по проведению таких мероприятий, показывать свой гастрономический и культурный потенциал. Всего шесть конкурсов провели, в том числе на лучшее национальное блюдо, напиток и танец", - рассказал ТАСС министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

По его словам, осенью также планируется провести республиканский фестиваль Сoffee Feast, на котором по традиции будет определен лучший бариста региона. "Кроме того, для развития внутреннего туризма мы регулярно проводим День открытых дверей в туристических комплексах. Это очень эффективно, потому что в регионе активно пользуются социальными сетями, и после посещения они делятся впечатлениями, тем самым по-новому открывая республику для самих жителей", - добавил Байтазиев.

Согласно стратегии развития Чечни, к 2035 году предполагается увеличить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Для жителей гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".