Фестиваль цветов в Нальчике собрал флористов Северного Кавказа и Москвы

НАЛЬЧИК, 17 октября. /ТАСС/. Двухдневный фестиваль цветов собрал в Нальчике (Кабардино-Балкария) флористов и ландшафтных дизайнеров из регионов Северного Кавказа и Москвы, сообщила ТАСС директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Фестиваль проходил в субботу и воскресенье на площади Согласия в центре Нальчика. Погода порадовала всех: яркие краски золотой осени вкупе с живыми цветами и сухостоем создали теплую и душевную атмосферу. Многим пришлись по душе наша фея и композиции в стиле ленд-арт", - рассказала собеседница агентства.

Одним из ярких объектов стала скульптура феи, созданная из железных прутьев скульптором и художником из Москвы Евгенией Самохиной.

Шухостанова отметила, что из-за ограничительных мер пришлось полностью отказаться от развлекательной программы. Фестиваль прошел в формате выставки-продажи. "Благодарим всех участников, которые, несмотря на перенос мероприятия из-за погодных условий, ждали нас и поддержали, спасибо гостям из Москвы и соседних регионов", - добавила она.

Организаторы фестиваля - мэрия и институт развития города "Арт-зал "Платформа", который был создан в Нальчике в 2019 году при администрации города. Его участники занимаются созданием комфортного пространства для работы, досуга, а также внедрением туристических продуктов для развития событийного туризма. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике гастрономические, музыкальные и кинофестивали, арт-базары, фестивали городской культуры, а также первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.