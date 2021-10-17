Совет "Краповых беретов" разберется в конфликтной ситуации в учебном центре на Ставрополье

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Главный совет "Краповых беретов" разберется в сложившейся конфликтной ситуации в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщил основатель традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета Сергей Лысюк. Советы "Краповых беретов" принимают решение о их присвоении.

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.

"Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы "Краповых беретов" войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку все произошедшему", - сказал Лысюк.

Герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк является основателем традиции по прохождению испытаний на право ношения крапового берета, решение по его вручению принимают несколько советов "Краповых беретов".

Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.

Претенденты на право ношения крапового берета в течение нескольких часов совершают многокилометровый марш в боевой экипировке и с оружием, в ходе которого преодолевают водные преграды, затяжные подъемы, зараженные участки местности, отрабатывают действия по отражению внезапного нападения.