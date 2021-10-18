{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В госучреждения Египта смогут войти только вакцинированные или с отрицательным ПЦР-тестом

Непривитые госслужащие в связи с новыми правилами не смогут попасть на работу с 15 ноября, а для частных лиц без иммунизации вход будет закрыт с 1 декабря

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. В Египте с 15 ноября будут требовать от непривитых госслужащих отрицательный ПЦР-тест для прохода на рабочее место. Соответствующее решение принял в воскресенье комитет по коронавирусу при правительстве страны.

На эту тему
Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно? Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно?

"Не прошедшие вакцинацию госслужащие не смогут попасть на работу с 15 ноября, либо должны будут проходить ежедневное ПЦР-тестирование [на COVID-19], - указывается в решении. - С 1 декабря вход в госучреждения без иммунизации будет закрыт и для частных лиц".

При этом впервые с начала пандемии прихожанам разрешили пользоваться умывальнями при мечетях для совершения омовений перед молитвой.

Как заявила на заседании комитета министр здравоохранения Хала Заид, в Египте в настоящее время в наличии 63,2 млн доз вакцин американских компаний Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, произведенного в РФ "Спутника V", китайских "Синофарм" и "Синовак", а также произведенной в Египте VACSERA . В октябре ожидается поставка еще более 7 млн доз препаратов.

К настоящему моменту в стране с населением в 100 млн человек введено более 31,7 млн доз вакцин.

Теги
ЕгипетПандемия COVID-19
В Росгвардии опровергли информацию о драке на испытаниях за получение краповых беретов
Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин отметил, что бойцы спецподразделений не снимают краповые береты перед врагом и тем более в знак несогласия с исходом соревнований
Читать полностью