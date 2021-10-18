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Синоптики предупредили о небольшом дожде и до девяти градусов тепла в Москве

По прогнозам, в ночь на 19 октября столбики термометров опустятся до нуля градусов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой дождь и до плюс девяти градусов ожидаются в Москве 18 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит от семи до девяти градусов тепла, в ночь на 19 октября столбики термометров опустятся до нуля градусов.

В Подмосковье в дневные часы воздух прогреется до девяти градусов, в ночные - температура может опуститься до минус трех градусов.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

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