В Калужской области вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий

ТАСС, 18 октября. Обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан вводится в Калужской области в связи с обострением ситуацией с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг, с учетом переболевших за последние шесть месяцев, должно быть привито. Такое постановление в понедельник озвучил на заседании правительства губернатор Владислав Шапша", - сообщает пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, коллективный иммунитет среди сотрудников указанных сфер должен быть достигнут не позднее 18 декабря. Сейчас в регионе привито 318 тыс. жителей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 39%, это вдвое ниже рекомендованного Минздравом РФ. Всего с начала пандемии в Калужской области зарегистрировано более 50 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 48 тыс. человек, умерли 785.