МВД разработало индикаторы надзора в области безопасности дорожного движения

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МВД России разработало проект приказа, который предусматривает утверждение индикаторов для федерального государственного контроля в области безопасности дорожного движения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре ведомства.

"Индикативные показатели будут применяться для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, а также для подготовки ежегодного доклада о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасности дорожного движения", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что разработанные индикаторы учитывают результаты деятельности при организации и проведении плановых и внеплановых контрольных надзорных мероприятий как с взаимодействием с контролируемыми лицами, так и без взаимодействия с ними, а также итоги профилактических мероприятий. Необходимость разработки проекта приказа обусловлена вступлением в силу закона о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле. Он вступил в силу в России с 1 июля 2021 года.