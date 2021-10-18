В Подмосковье выявили 2 768 заболевших коронавирусом за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 768 против 2 759, до 483 052. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число заразившихся оказалось максимальным с начала пандемии, следует из данных штаба. Вылечились, по данным штаба, 1 684 человека за сутки, за все время выздоровели 415 199.

За сутки в области зарегистрировали 13 смертей. Всего в Подмосковье умерли 8 357 человек, следует из сообщения штаба.

В Москве число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло за сутки на 6 823 против 6 740 днем ранее, до 1 726 237.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 69 против 70 днем ранее. Всего в городе умерли 30 232 человека (1,75% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 237, до 1 536 156. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 159 849 человек.