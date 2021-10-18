В Северной Осетии развернули 100 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 октября. /ТАСС/. Еще 100 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуты в Северной Осетии в связи с ростом заболеваемости, сообщил руководитель Минздрава республики Сослан Тебиев на аппаратном совещании в понедельник.

"Наблюдаем прирост количества пациентов, поэтому развернули дополнительные койки на базе эндокринологического центра - 100 коек. И с сегодняшнего дня койки долечивания развернуты на базе СПИД-корпуса", - сказал Тебиев.

Всего, по его словам, сегодня в республике развернута 1 321 койка для лечения этой категории пациентов. "Получают лечение 1 124 человека. За последнюю неделю количество обращений увеличилось", - добавил глава регионального Минздрава.

Он также отметил, что в республике растет темп вакцинации от коронавируса. "У нас 3 442 [человека] за неделю вакцинировано, неделей ранее - 2 630. Видим увеличение темпов вакцинации", - сказал Тебиев.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости в Северной Осетии за последнюю неделю составил 14%.