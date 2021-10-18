Омский Роспотребнадзор обязал вакцинировать 80% работников четырех сфер деятельности

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Омской области обязало вакцинировать до 15 декабря не менее 80% охранников, работников промышленности, производства и строительства, служб доставки и обслуживания зданий и территорий. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Александра Криги, подписанном в понедельник.

"Постановляю: внести изменения в постановление главного санитарного врача по Омской области от 04.07. 2021 г. №65 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан в Омской области по эпидемическим показаниями", - говорится в документе.

Согласно постановлению, 80% сотрудников курьерских служб и служб доставки; сферы обслуживания зданий и территорий; промышленности, производства и строительства; частных и государственных охранных предприятий должны вакцинироваться до 15 ноября первый компонентом, до 15 декабря - вторым компонентом вакцины от коронавируса. Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации. Ранее Росприроднадзор предписывал вакцинировать до 28 августа 60% работников сферы общепита, торговли, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, кемпинги и т. д.), салонов красоты, саун, фитнес-клубов.

В документе отмечается, что с 4 по 14 октября в Омской области количество госпитализированных увеличилось на 24%, выявлено на 3,7% больше случаев заражения. Наиболее высокие показатели зафиксированы в сфере бытовых услуг, торговли, почтовой связи, среди работников промышленности, строительства, транспорта, в образовательных организациях, а также у сотрудников банков, офисов и госслужащих.

По данным омском Минздрава, по состоянию на понедельник в регионе участие в прививочной кампании приняли 651 392 человека, из них 548 627 человек привиты вторым компонентом вакцины. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя. На данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе за сутки выявлено 396 случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 91 311 человек, из которых 72 113 выздоровело, 2 344 умерло.