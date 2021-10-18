В Омске на месте острога, где отбывал наказание Достоевский, открыли памятный знак

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Памятный знак, посвященный 200-летию со дня рождения Федора Достоевского, открыли в центре Омска на месте острога, где знаменитый писатель провел четыре года на каторге.

"По сути Достоевский как писатель состоялся именно в Омске. Поэтому у нас особое отношение к памяти о нем. У нас в городе два памятника Достоевскому, в честь него названы улица, государственный университет и работает литературный музей. И сегодня появилась еще одна достопримечательность, которая напоминает о том, что Омск - это город Достоевского", - заявил на церемонии открытия памятного знака губернатор Омской области Александр Бурков.

Памятный знак представляет собой выполненную из металла дверь острога высотой 3,5 метра и вылетающего из нее орла. По словам автора композиции омского скульптора Александра Капралова, за основу проекта взят эпизод из произведения "Записки из Мертвого дома", написанного Достоевским после пребывания в омском остроге. Писатель описывает раненого орла, которого каторжане принесли в барак. "Орел защищался из всех сил когтями и клювом и гордо и дико, как раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных, приходивших его рассматривать", - говорится в повести. Приручить орла никто не смог, и в итоге он обретает долгожданную свободу.

Памятный знак установлен в месте, где при раскопках найдены остатки старинного здания - предположительно каторжного острога, в котором отбывал срок писатель. "Здесь Достоевский впервые оказался лицом к лицу с народом, с которым он никогда так близко не соприкасался, - рассказал ТАСС известный исследователь омского периода жизни писателя, директор омского музея им. Достоевского Виктор Вайнерман. - Когда он вышел с каторги, он сказал: "Если я узнал не Россию, то народ русский я узнал так хорошо, как немногие знают его".

По словам Вайнермана, на каторге Достоевский общался с сотнями людей разной национальности и вероисповедания, истории жизни которых и легли позднее в основу самых известных произведений писателя. "Он жил в окружении злодеев самых разных мастей, ходил на тяжелейшие работы - и не был сломлен, не ожесточился, не возненавидел тех, кто его окружал, а стал великим писателем-гуманистом. И конечно, об этом думаешь, когда смотришь на этот знак", - отметил он.

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где пробыл до 1859 года.