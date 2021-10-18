В Омской области в начале ноября введут QR-коды для посещения учреждений культуры

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Региональный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение ввести с начала ноября в Омской области, где ежедневно фиксируется около 400 случаев заражения, проверку QR-кодов при посещении театров, музеев и концертных залов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Было принято решение ввести в начале ноября систему посещения массовых мероприятий в театрах, музеях, концертных залах при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинирован. Эта мера - вынужденная. На очереди, по требованию Роспотребнадзора, торговые центры, предприятия общепита, речь ведется об общественном транспорте", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

Он подчеркнул, что власти будут вынуждены принять эти меры, если люди не будут вакцинироваться и эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться. "Сегодня необходимо активно проводить дальнейшую вакцинацию. Любые вакцины есть в наличии, главное, чтобы человек понимал, что ситуация сложная и защититься от пандемии мы можем только путем вакцинирования", - отметил Бурков.

В регионе режим повышенной готовности и масочный режим продлены до конца ноября. По словам губернатора, в Омской области сложилась критическая ситуация. "Нагрузка на систему здравоохранения колоссальная. Мы вынуждены сегодня оперативно дополнительно вводить 225 коек для больных COVID-19. Возросла нагрузка также на систему скорой помощи. Сегодня было принято решение по увеличению количества экипажей, техника у нас для этого есть", - отметил глава региона.

Он добавил, что в самом Омске не хватает врачей для экипажей машин скорой помощи. "Поэтому увеличиваем количество бригад путем привлечения людей из других медучреждений и путем разделения существующих бригад. Мы должны создать систему, чтобы врачи могли приехать на вызов в кратчайшие сроки", - сказал Бурков.

По данным омского Минздрава, по состоянию на понедельник в регионе участие в прививочной кампании приняли 651 392 человека, из них 548 627 человек привиты вторым компонентом вакцины. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе за сутки выявлено 396 случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 91 311 человек, из которых 72 113 выздоровели, 2 344 умерли.