В Курской области заявили, что число вакцинированных увеличилось после ввода QR-кодов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Число жителей Курской области, сделавших прививку от коронавируса, кратно увеличилось спустя неделю после введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Роман Старовойт на семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Госсовета Российской Федерации "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

"Буквально с первых дней введения на территории региона, с прошлого понедельника, QR-кода мы увидели кратное увеличение числа вакцинированных", - сказал Старовойт.

Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения региона, до введения QR-кодов в течение трех недель в регионе ежедневно вакцинировались от 1 тыс. до 1,5 тыс. человек. После введения ограничений в сутки делают прививку от 2 тыс. до 3 тыс. жителей региона. "В среднем темпы вакцинации выросли в два раза", - отметили в комитете.

Ранее власти Курской области ввели QR-коды для посещения общественных мест, в частности торговых центров, мест розничной торговли непродовольственными товарами на территории рынков. В общественных местах запретили нахождение детей без сопровождения взрослых. Время работы организаций общественного питания ограничили с 24:00 до 6:00.

По данным регионального оперштаба на 18 октября, с начала пандемии в Курской области выявили 62 073 случая заражения коронавирусом, из которых 281 - за последние сутки. Первым компонентом вакцины привито 428 443 человека, вторым - 404 479 человек. По данным на 14 октября, в регионе привито более 47% от общего числа взрослых жителей. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей, действуют ограничения по числу зрителей театров, кинотеатров, концертных залов.