В Архангельской области осталось 5% свободных коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 18 октября. Не более 5% из 2 770 коек, развернутых для пациентов с коронавирусной инфекцией, остаются в настоящее время свободными в Архангельской области, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях региона развернуто 2 770 коек. При этом свободными на сегодня остаются не более 5%. Сложную эпидемиологическую обстановку в регионе обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве области", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава архангельского Минздрава Александр Герштанский, в регионе каждый день значительно увеличивается число заболевших. В Самойловском роддоме проводятся мероприятия по развертыванию дополнительных 80 инфекционных коек. В случае необходимости будут расширены возможности коечного фонда в Северодвинске и Котласе, где также есть крупные центры лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Герштанский также отметил, что по итогам прошлой недели темпы вакцинации в регионе возросли, однако имеющиеся показатели все еще не дотягивают до целевых.

По данным регионального министерства здравоохранения на 18 октября, 350 176 жителей Поморья прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 329 091 человек.