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Пандемия COVID-19

Орловские власти ввели обязательную вакцинацию госслужащих и работников сферы обслуживания

Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе за неделю вырос с 25,3 до 30,4

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Орловской области ввели обязательную вакцинацию не менее 80% для государственных служащих, работников здравоохранения, компаний сферы обслуживания, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"Обязательную вакцинацию от COVID-19 должны пройти сотрудники сфер здравоохранения, образования, соцработники, работники предприятий общественного питания, транспорта, ЖКХ и энергетики, сферы услуг, физкультурно-оздоровительных комплексов, организаций, оказывающих почтовые услуги и клиентских подразделений финансовых организаций, учреждений, где проводятся культурные и просветительские мероприятия, а также государственные гражданские служащие. Вакцинацию должны пройти 80% от общей численности сотрудников указанных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

Как отметил глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Румянцев, рост заболевания ковидом среди жителей фиксируют во всех возрастных категориях. Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за неделю вырос с 25,3 до 30,4.

К 18 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 247 тыс. жителей региона, завершили вакцинацию около 233 тыс. человек - около 45% от взрослого населения области.

По данным регионального оперативного штаба, в Орловской области с начала пандемии выявлено 49 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 46 106 человек, 1 034 пациента умерли. С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия в связи с эпидемобстановкой, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы.

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РоссияОрловская областьПандемия COVID-19
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