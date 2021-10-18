Глава Дагестана поручил проработать поставку кислорода в больницы из-за ситуации с ковидом

МАХАЧКАЛА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проработать вопрос поставок кислорода в больницы республики, а в перспективе - и создание в регионе собственного предприятия по его производству.

"Рост заболеваемости предсказуемо приведет к увеличению числа пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке; сегодня их уже больше 600. Поэтому поручил проработать вопрос поставки медицинского кислорода в лечебные учреждения, не забывая и о такой задаче на перспективу, как создание в республике собственного предприятия по производству кислорода", - написал Меликов в понедельник на своей странице в "Инстаграм" по итогам внеочередного заседания оперштаба.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Дагестане по-прежнему непростая. "К сожалению, наша республика в числе других регионов России входит в очередную волну пандемии. Отмечавшееся в августе - сентябре снижение сменилось ростом заболеваемости. Стало больше вызовов скорой помощи, увеличивается количество коек, растет число пациентов с тяжелыми формами заболевания, сохраняются высокие показатели смертности. Только за последнюю неделю мы потеряли 74 человека... Статистика ужасающая", - подчеркнул руководитель региона.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на 18 октября зарегистрировано 54 050 подтвержденных случаев коронавируса (+135 человек за сутки).