Тульские власти ограничат работу общепита и введут QR-коды

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Тульской области с 22 октября введут обязательные QR-коды, подтверждающие вакцинацию от ковида или перенесенный COVID-19, для посещения музеев, театров, спортивных мероприятий, получения различных услуг в соцучреждениях, а также ограничат работу заведений общепита в ночное время, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"С 22 октября в Тульской области будут введены дополнительные коронавирусные ограничения. При посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, а также для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 22 октября работу заведений общественного питания ограничат с 00:00 до 07:00, исключение составят доставка и самовывоз. Кроме того, в кафе и ресторанах запрещено оказывать услуги группам более 10 человек. Несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры без родителей.

"Запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Мединституты получат разрешение переводить на дистанционное обучение студентов 3-6-х курсов и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения", - добавили в пресс-службе.

На данный момент в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 605 332 человека, завершили вакцинацию - 571 883 человека. Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по области Александр Ломовцев, за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 22%. Растет и заболеваемость COVID-19: более 1,1 тыс. случаев, что на 12% выше уровня предыдущей недели.

В Тульской области с начала пандемии, по информации сайта стопкоронавирус.рф на 18 октября, выявлено 57 340 случаев заражения коронавирусом, из них 176 - за прошедшие сутки, выздоровели 49 383 человека, 3 242 пациента умерли.