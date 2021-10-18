QR-коды и почти "нерабочая" неделя. В Санкт-Петербурге ужесточили ограничительные меры

Власти Санкт-Петербурга решили ужесточить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. С 1 ноября в городе заработает система QR-кодов, которая постепенно охватит не только музеи или кафе, но и непродовольственные магазины.

В постановлении, которое подписал в понедельник губернатор Александр Беглов, всем городским работодателям на 1-3 ноября рекомендуется перевести всех сотрудников на удаленку. С учетом праздничных и выходных дней первая неделя ноября в Санкт-Петербурге фактически будет почти "нерабочей".

ТАСС собрал главное, что следует знать о новых ограничениях.

QR-коды

Система QR-кодов будет введена в Санкт-Петербурге в три этапа.

С 1 ноября только с кодом взрослые смогут попасть на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек (при этом все мероприятия такого масштаба с этого момента необходимо согласовывать с властями).

С 15 ноября аналогичное требование распространяется на посетителей театров, кинотеатров и цирков, музеев и выставок, бассейнов и фитнес-центров, а также церемоний торжественной регистрации брака.

С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов, исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах. Впервые ее вводят и для магазинов, кроме продовольственных, торгующих товарами первой необходимости или "не имеющих зала обслуживания" (подобные, но более мягкие меры анонсировали и в других регионах, но только в Чечне они еще жестче - коды касаются любых торговых точек).

При входе можно будет предъявлять как QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания, так и справку о наличии медицинского отвода от прививки. Отрицательный тест на коронавирус основанием для выдачи кода не является, следует из документа.

Удаленка

С 1 по 3 ноября на удаленку уходят все органы городской исполнительной власти, исключениями станут только сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является "критически важным", следует из постановления Беглова. Аналогичная рекомендация выдана всем работодателям Санкт-Петербурга. Учитывая, что с 4 по 7 ноября включительно в стране будут праздничные и выходные дни, фактически власти предлагают что-то вроде "нерабочей недели".

С 1 ноября, но уже бессрочно и в обязательном порядке переводятся на удаленку все работники старше 60 лет, если у них нет QR-кода или медицинского отвода. Схожее требование выдвинули ранее власти Крыма - они постановили перевести на дистанционную работу сотрудников от 65 лет.

Ограничения для детей

Власти Санкт-Петербурга, в отличие от ряда других регионов, пока не анонсировали продления школьных каникул, о котором ранее объявили в соседней Ленинградской области, или полного или частичного перевода школ на дистанционное обучение. Однако некоторые ограничения для детей и подростков вводятся - с 1 ноября организованным группам несовершеннолетних нельзя посещать театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставки.

Ситуация в городе