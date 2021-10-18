СМИ: еще два человека задержали после нападения на штаб-квартиру профсоюза в Риме

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Итальянские правоохранительные органы задержали еще двух человек в рамках расследования нападения на здание Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) 9 октября во время протестов против ковид-сертификатов в Риме. Как сообщило в понедельник агентство ANSA, подозреваемые были задержаны в Тоскане и на Сицилии.

По его данным, задержанные подозреваются в участии в погроме. В настоящий момент по этому делу под стражей находятся шесть человек, включая лидеров ультраправой партийной организации "Новая сила" Джулиано Кастеллино и Роберто Фиоре, напоминает ANSA. 16 октября в итальянской столице прошла многотысячная манифестация профсоюзов в знак солидарности с CGIL.

В понедельник в Триесте продолжается манифестация против "грин-пассов". Неподалеку от порта произошли стычки между правоохранительными органами и протестующими, полицейские применили водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые кидали в них различные предметы. Как сообщил телеканал Rainews24, травмы получили трое сотрудников полиции, под следствие попали пять человек. Работники порта заявили, что намерены продолжать забастовку до четверга.

Служащие итальянских портов обещали гораздо более масштабные акции протеста с 15 октября, когда в Италии вступило в силу обязательство предоставлять ковид-сертификат на рабочем месте. Однако серьезных забастовок, парализующих транспортный сектор, не произошло. Большинство работников порта Триеста, а также других портов продолжили работу, предпочтя сохранить заработную плату. Трудящиеся протестуют не столько против вакцинации, сколько против метода принуждения к ней путем QR-кодов. Как указывают протестующие, ковид-сертификат нарушает конституционное право на труд, поскольку без этого документа попасть на рабочее место нельзя.

Как сообщила в понедельник газета La Repubblica, в Милане были задержаны два человека, провоцировавшие беспорядки во время манифестации против ковид-сертификатов 16 октября с участием 15 тыс. человек. Как указывает издание, под следствием находятся еще около 100 человек, предположительно связанных с анархическими организациями. В то же время, как сообщалось ранее, беспорядки 9 октября во время протестов в Риме связывают с ультраправым сектором.