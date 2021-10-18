В Самарской области число коек для пациентов с ковидом готовятся увеличить до 10 тыс.

САМАРА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области развернули 129 коек для больных COVID-19 за неделю. В связи с резким ростом числа заболевших прорабатывается вопрос об открытии еще порядка 2,3 тыс. коек, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

"По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, сейчас стационарное звено насчитывает 31 госпиталь - 7 749 мест. Учитывая негативную тенденцию, областной Минздрав прорабатывает возможность увеличения госпитального фонда для лечения больных с коронавирусом и подозрением на него до 10 тыс. мест", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ситуация в регионе остается напряженной. "Если в прошлый понедельник выявили 705 заболевших, то за последние сутки заразились уже 915 человек. Разница [составляет] более 200 случаев, что в разы превышает пиковые показатели прошлого года", - написал глава региона в Instagram.

Также сообщается, что 129 коек было развернуто на прошлой неделе. В ближайшие дни планируется открыть 250 коек в Челно-Вершинской, Кошкинской центральных районных больницах и в роддоме им. Баныкина в Тольятти. При этом, по данным оперштаба, в госпиталях проходят лечение в основном те, у кого заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой формах. Больше половины из них нуждаются в кислородной поддержке.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 18 октября в Самарской области зафиксировано более 117,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели около 92,8 тыс. пациентов, чуть более 4,3 тыс. человек умерли.