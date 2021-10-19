В Словении открыли памятники Лермонтову и Прешерну

ЛЮБЛЯНА, 19 октября. /ТАСС/. Посольство России в Словении приняло участие в церемонии открытия памятников русскому поэту и писателю Михаилу Юрьевичу Лермонтову и словенскому поэту Франце Прешерну. Мероприятие прошло в понедельник в словенском городе Крань, сообщил корреспондент ТАСС.

В открытии памятников приняли участие посол России в Словении Тимур Эйвазов, почетный консул РФ в Словении Данило Дуракович, мэр города Крань Матяж Раковец, а также сотрудники посольства РФ в республике. В рамках мероприятия ученики средней школы города Крань читали стихи Лермонтова и Прешерна.

"Отдавая дань уважения наследию гения русской литературы Михаила Юрьевича Лермонтова и величайшего словенского поэта Франце Прешерна, мы с гордостью говорим о них как о подлинно народных поэтах, творчество которых оказало огромное влияние на последующее развитие словенской и русской литературы. На их произведениях выросли целые поколения. Можно с уверенностью сказать, что над их творениями не властно время", - сказал в приветственной речи Эйвазов.

По его словам, сегодня важно сохранять историческое, культурное, духовное наследие России и Словении. "Именно потому нужно запускать новые совместные культурные и просветительские проекты, уделять особое внимание воспитанию молодежи в духе общих гуманистических ценностей, уважения к культуре, языкам, истории и традициям. Сотрудничество между Россией и Словенией в области культуры, науки и образования остается прочной основой наших добрых, дружественных двусторонних отношений. Уверен, что сегодняшнее мероприятие придаст дополнительный импульс их всестороннему развитию, а гостеприимный город Крань станет значимой площадкой для наших гуманитарных обменов и контактов", - добавил посол РФ.