Сингапур открыл границы для вакцинированных туристов из США и некоторых стран Европы

СИНГАПУР, 19 октября. /ТАСС/. Власти Сингапура со вторника запустили так называемый коридор для вакцинированных путешественников из ряда стран Европы, а также Канады и США, что стало самым масштабным за время пандемии открытием границ республики. Облегченные правила въезда, отменяющие карантин по прибытии, были ранее озвучены министром транспорта С.Исвараном.

"Данная программа действует для жителей Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, которые при наличии двух доз вакцин, одобренных Всемирной организации здравоохранения, смогут оформить разрешение на въезд, освобождающее от нахождении на карантине", - указал глава ведомства. При этом Сингапур признает только цифровой сертификат о вакцинации.

Власти также с 19 октября сократили с четырех до двух число ПЦР-тестов, требуемых для въезда в Сингапур. Первый тест должен быть сдан за 48 часов до пересечения границы, а второй - сразу же после прибытия в республику. Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение в течение последних 14 дней на территории этих стран. Прибывающие иностранцы также должны иметь при себе медицинскую страховку на случай заражения коронавирусом с покрытием не менее 30 тыс. долларов. При этом правительство ввело квоту на выдачу подобных разрешений - не более 3 тыс. в сутки, в частности, это связано с возможностями лабораторий в аэропорту Чанги по проведению ПЦР-тестов.

Власти Сингапура практически полностью закрыли границы для иностранцев в марте прошлого года. Впоследствии ограничения снимались для отдельных стран и территорий в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, сейчас въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, а также Гонконга, Макао и Тайваня.