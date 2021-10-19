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Пандемия COVID-19

Сингапур открыл границы для вакцинированных туристов из США и некоторых стран Европы

Это стало самым масштабным за время пандемии открытием границ республики

СИНГАПУР, 19 октября. /ТАСС/. Власти Сингапура со вторника запустили так называемый коридор для вакцинированных путешественников из ряда стран Европы, а также Канады и США, что стало самым масштабным за время пандемии открытием границ республики. Облегченные правила въезда, отменяющие карантин по прибытии, были ранее озвучены министром транспорта С.Исвараном.

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"Данная программа действует для жителей Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, которые при наличии двух доз вакцин, одобренных Всемирной организации здравоохранения, смогут оформить разрешение на въезд, освобождающее от нахождении на карантине", - указал глава ведомства. При этом Сингапур признает только цифровой сертификат о вакцинации.

Власти также с 19 октября сократили с четырех до двух число ПЦР-тестов, требуемых для въезда в Сингапур. Первый тест должен быть сдан за 48 часов до пересечения границы, а второй - сразу же после прибытия в республику. Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение в течение последних 14 дней на территории этих стран. Прибывающие иностранцы также должны иметь при себе медицинскую страховку на случай заражения коронавирусом с покрытием не менее 30 тыс. долларов. При этом правительство ввело квоту на выдачу подобных разрешений - не более 3 тыс. в сутки, в частности, это связано с возможностями лабораторий в аэропорту Чанги по проведению ПЦР-тестов.

Власти Сингапура практически полностью закрыли границы для иностранцев в марте прошлого года. Впоследствии ограничения снимались для отдельных стран и территорий в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, сейчас въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, а также Гонконга, Макао и Тайваня.

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СШАСингапурПандемия COVID-19
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