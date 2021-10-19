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Москалькова получила жалобу от адвоката Карины Цуркан

Защита осужденной считает, что этапирование бывшего топ-менеджера "Интер РАО" в Алтайский край противоречит действующему уголовно-исполнительному законодательству

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила обращение от адвоката бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, которую отправили отбывать наказание в Алтайский край. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе омбудсмена.

"Обращение поступило в аппарат уполномоченного", - сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат осужденной за шпионаж Цуркан Анна Ставицкая сообщила ТАСС, что ее подзащитную отправили отбывать наказание в Алтайский край, что противоречит действующему уголовно-исполнительному законодательству. Согласно ст. 73 УИК, Цуркан должна отбывать наказание в пределах территории субъекта РФ, в котором она проживала или была осуждена, пояснила адвокат. В этой связи Ставицкая направила общения омбудсмену Татьяне Москальковой и директору ФСИН Александру Калашникову.

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РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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