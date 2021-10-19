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На Ямале самолет сел на запасном аэродроме в Надыме из-за тумана

Из-за неприбытия воздушных судов задерживаются регулярные рейсы авиакомпании "Ямал" для 380 пассажиров из Салехарда в Москву, Тюмень и Омск

ТАСС, 19 октября. Самолет авиакомпании "Ямал" сообщением Москва - Салехард совершил посадку на запасной аэродром в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) из-за тумана. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

"19 октября 2021 года по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту Салехарда воздушное судно авиакомпании "Ямал", выполняющее регулярный рейс сообщением Москва (Домодедово) - Салехард, произвело посадку на запасной аэродром в городе Надыме", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в связи с неприбытием воздушных судов задерживаются регулярные рейсы авиакомпании "Ямал" для 380 пассажиров из Салехарда в Москву, Тюмень и Омск.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за предоставлением услуг.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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