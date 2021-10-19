Коэффициент распространения ковида в Подмосковье достиг максимума с конца июня

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье во вторник достиг 1,41 - максимума с 26 июня - на фоне третьего подряд максимума по числу заболевших за сутки, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

По данным штаба, в Московской области за один день выявили 2 955 случаев заражения - больше, чем когда-либо за время пандемии.

Коэффициент превышает единицу в девяти из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Исключением стала Иркутская область, где он опустился до 1.

В Воронежской области показатель равен 1,03, в Нижегородской и Свердловской областях - 1,05, в Ростовской области - 1,06, в Красноярском крае - 1,09. В Москве индикатор сократился до 1,15, в Самарской области он, напротив, вырос до 1,19, а в Санкт-Петербурге - до 1,33.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.