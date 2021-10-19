В Москве более чем на треть сократилось число уголовных дел в отношении пьяных водителей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Количество уголовных дел в отношении пьяных водителей, по чьей вине погибли или пострадали люди, сократилось в Москве на 34% по итогам девяти месяцев этого года, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"За 9 месяцев 2021 года в Москве возбуждено 452 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Из них 105 (меньше на 6,3%) со смертельным исходом, 29 преступлений совершено в состоянии опьянения (меньше на 34,1%)", - говорится в сообщении.

Всего по данным категориям дел проходит 475 потерпевших. Возбуждено 495 дел по ст. 264 УК РФ, что почти на 9% меньше, чем в прошлом году. Чаще всего виновниками ДТП в нетрезвом состоянии становятся безработные мужчины от 26 до 35 лет и без высшего образования, отмечается в сообщении.