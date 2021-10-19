Школа социального бизнеса открылась в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Обучающая программа для предпринимателей "Школа социального бизнеса", процесс обучения которой построен по принципу менеджмента МВА, начала работать в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"В центре "Мой бизнес" стартовала акселерационная программа "Школа социального бизнеса". Предпринимателей ждет семинедельный образовательный интенсив и сопровождение проектов трекером. Курс завершится презентацией социальных проектов участников экспертам и действующим предпринимателям", - сообщили в пресс-службе, отметив, что курс будет очно-заочным, но первые занятия проходят в традиционном формате.

Участие в обучающей программе принимают 40 предпринимателей, которых обучат построению бизнес-моделей, финансовому управлению и командообразованию. Затем эксперты разберут с предпринимателями их проекты и проработают слабые стороны. Доработанные проекты участники представят жюри - действующим представителям бизнеса и власти.

Организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.