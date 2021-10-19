Правительство утвердило правила блокировки номеров мобильных телефонов заключенных

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила взаимодействия ФСИН с операторами связи для блокировки абонентских номеров заключенных. Соответствующее постановление правительства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, решение о необходимости прекращения услуг связи по абонентским номерам, которыми пользуются осужденные, подозреваемые или обвиняемые в следственных изоляторах или исправительных учреждениях, принимается "уполномоченным руководителем не позднее 24 часов с момента, когда стало известно о каждом конкретном случае использования абонентского номера". Затем сотрудник органов службы исполнения наказаний должен направить это решение оператору связи.

При этом оператор связи обязан прекратить оказание услуг по указанным в решении абонентским номерам не позднее трех суток с момента получения решения. В течение 12 часов после прекращения услуг связи оператор должен информировать об этом заявителя.