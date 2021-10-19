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Пандемия COVID-19

Роспатент выдал 17 патентов на разработки вакцины от COVID-19 с начала пандемии

Служба выдала более 370 патентов на регистрацию разработок в области борьбы с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в январе - сентябре 2021 года выдала более 370 патентов на регистрацию разработок в области борьбы с коронавирусной инфекцией, 17 из них - на разработки вакцины, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента.

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"С начала пандемии в Роспатент поступило уже 920 заявок на регистрацию технического решения в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Выдано 372 патента, из них 17 патентов на вакцину", - сказал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Он отметил, что заявки на изобретения, связанные с борьбой с COVID-19 рассматриваются в приоритетном порядке.

"Главным вызовом для общества продолжает быть COVID-19. Преодоление этого вызова стало возможным, в том числе благодаря работе Роспатента. В апреле 2020 года запущен механизм приоритетного рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели, предназначенные для борьбы с коронавирусом. Срок совершения первого действия экспертизы по существу по таким заявкам составляет 26 дней, а средняя длительность рассмотрения заявок - 3-4 месяца", - уточнил Ивлиев.

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