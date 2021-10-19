Памятник князю Александру Невскому установят в Кургане

ТАСС, 19 октября. Памятник князю Александру Невскому установят в Городском саду в Кургане. Соответствующий проект документа опубликовали на сайте городской думы во вторник.
"Установить памятный знак (памятник) Святому Великому Благоверному князю Александру Невскому на земельном участке <...> по адресу: Курган, Городской сад, ул. Ленина, 23 (вблизи Александро-Невского Кафедрального Собора 40 метров на юг)", - говорится в тексте документа.
Памятник планируют установить в целях увековечения памяти Великого князя Александра Невского.
В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского.
Князь Александр Ярославович (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Его стараниями проповедь христианства распространилась в северные земли поморов, ему удалось также способствовать созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь.