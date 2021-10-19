В Думе предложили запретить вылов китов и дельфинов в культурно-просветительских целях

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в соавторстве с депутатами Госдумы Светланой Бессараб и Николаем Валуевым внесли в комитет по аграрным вопросам поправку о запрете вылова китов, дельфинов и морских свиней в учебных и культурно-просветительских целях. Об этом ТАСС во вторник сообщил сам Бурматов.

Поправка внесена ко второму чтению законопроекта о запрете промышленного и прибрежного вылова китов, дельфинов и морских свиней. Документ был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в прошлый четверг. Согласно тексту поправки (есть в распоряжении ТАСС), помимо промышленного и прибрежного вылова подобных особей, предлагается также запретить их добычу в учебных и культурно-просветительских целях.

По словам Бурматова, такие нововведения позволят не повторить появления в РФ "китовых тюрем", когда морские животные добываются в рамках так называемого лова в культурно-просветительских целях, а затем отправляются на продажу. "Ни культуры, ни просвещения, ни учебы там даже близко нет. Морских млекопитающих под видом культурных развлечений вылавливают на экспорт", - отметил Бурматов.

Ранее в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении на пленарном заседании Госдумы Бурматов и Бессараб уже поднимали вопрос о необходимости запретить вылов морских животных именно в учебных и культурно-развлекательных целях, опираясь на международный опыт.