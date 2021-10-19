В Минюсте считают, что искусственный интеллект является только помощником человека

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект является только помощником человека, освобождающим его от рутины, давать ему возможность принимать решения не стоит. Об этом журналистам сказал во вторник замминистра юстиции Максим Бесхмельницын.

"Хочу немного сказать про искусственный интеллект, мы тоже его используем, но у нас мнение такое: искусственный интеллект - это просто цифровой помощник человека, это освобождение человека от некоторых рутинных обязанностей, но в конечном итоге, по нашему мнению, конечное решение обязан принимать человек", - сказал он в ходе заседания пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" на выставке "Интерполитех".

Вместе с тем Бесхмельницын добавил, что будущее - за облачными технологиями. "За облачными технологиями будущее, это определенная экономия, это определенная единая инфраструктура", - добавил он.

Замминистра рассказал, что Минюст в своей работе использует разные технологии, при этом информационная безопасность является самым первым и глобальным приоритетом цифровизации.

Международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021" начала во вторник свою работу в "Крокус Экспо" в Москве, продлится мероприятие до 22 октября.