С введением QR-кодов за неделю в МФЦ Татарстана обратились в три раза больше, чем за месяц

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. обращений поступило в многофункциональные центры (МФЦ) Татарстана после введения QR-кодов в регионе, тогда как ранее поступало около 23 тыс. обращений за месяц. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан Наталья Баркова.

"Всего с 11 по 18 октября (за 8 дней) в офисах МФЦ Татарстана по услуге ЕСИА зарегистрировано около 60 тыс. обращений (всего около 140 тыс. услуг), тогда как ранее по услуге ЕСИА фиксировалось в среднем 23 тыс. обращений за месяц", - сообщила Баркова.

Она отметила, что в офисы МФЦ по вопросам регистрации на портале "Госуслуг" за выходные обратились 7,2 тыс. граждан. Ранее, до введения QR-кодов, в будние дни в МФЦ регистрировалось до 1,5 тыс. обращений по данной услуге, а по субботам - 675 обращений.

Баркова добавила, что МФЦ республики продолжат работать по воскресеньям для желающих зарегистрироваться в госуслугах до стабилизации ситуации. Она напомнила, по воскресеньям двери офисов "Мои документы" для желающих получить доступ к порталу "Госуслуг" и, соответственно, QR-коду будут открыты с 09:00 до 15:00.

В праздничные ноябрьские дни - 4, 6, 7 ноября - офисы МФЦ в республике будут работать по такому же графику только для желающих получить QR-код. А 5 ноября в МФЦ можно будет получить весь спектр услуг, рабочий день будет сокращен на один час.

В Минцифре Татарстана напомнили, что подтвердить свою учетную запись можно не выходя из дома, через мобильное приложение Сбербанка, "Ак Барс" Банка, "Тинькофф банка", "Банка ВТБ", "Почта Банка", "ПСБ банка", "МТС банка", "СКБ банка" и банка "Авангард".

Ситуация в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается торговых центров, аквапарков, бассейнов и ряда других мест.

Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан. В том числе необходимо сделать прививку работникам сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние шесть месяцев.