{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В этом году в Москве произошло более 330 ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы

В ГИБДД отметили, что наибольшему риску дорожно-транспортного травматизма подвержена возрастная категория от 10 до 15 лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 330 ДТП зарегистрировано с начала года в Москве, в которых пострадали 352 ребенка-пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За 9 месяцев на территории города Москвы зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, в которых в качестве пешеходов пострадали 352 ребенка, а по собственной неосторожности пострадали 127 детей-пешеходов", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что наибольшему риску дорожно-транспортного травматизма подвержена возрастная категория от 10 до 15 лет.

Основные нарушения правил дорожного движения, которые допускают дети: переход в неустановленном месте, переход вне пешеходного перехода, нарушение требований сигнала светофора, неожиданный выход из-за припаркованного транспортного средства.

"Из-за нарушений, допущенных водителями, пострадали 225 детей-пешеходов. Антирейтинг таких нарушений составили: нарушения правил проезда пешеходных переходов; несоответствие скорости конкретным условиям; непредоставление преимущества в движении пешеходу; нарушение водителями требований сигналов светофора; нарушения правил движения по дворовой территории и жилой зоне", - отметили в ГИБДД.

Теги
Россия
В УрФУ представили проекты системы предотвращения ЧП и выявления износа рельсов
Пять лучших пилотных проектов внедрят на площадке Свердловской железной дороги
Читать полностью