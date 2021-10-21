В этом году в Москве произошло более 330 ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 330 ДТП зарегистрировано с начала года в Москве, в которых пострадали 352 ребенка-пешехода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"За 9 месяцев на территории города Москвы зарегистрировано 338 дорожно-транспортных происшествий, в которых в качестве пешеходов пострадали 352 ребенка, а по собственной неосторожности пострадали 127 детей-пешеходов", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что наибольшему риску дорожно-транспортного травматизма подвержена возрастная категория от 10 до 15 лет.

Основные нарушения правил дорожного движения, которые допускают дети: переход в неустановленном месте, переход вне пешеходного перехода, нарушение требований сигнала светофора, неожиданный выход из-за припаркованного транспортного средства.

"Из-за нарушений, допущенных водителями, пострадали 225 детей-пешеходов. Антирейтинг таких нарушений составили: нарушения правил проезда пешеходных переходов; несоответствие скорости конкретным условиям; непредоставление преимущества в движении пешеходу; нарушение водителями требований сигналов светофора; нарушения правил движения по дворовой территории и жилой зоне", - отметили в ГИБДД.