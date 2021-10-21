Штормовой ветер до 21-30 м/с ожидается 22 октября в Москве и Петербурге

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Штормовой ветер со скоростью до 21-30 м/c ожидается в Москве и Петербурге 22 октября, сообщил в четверг ТАСС ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, возможно падение рекламных щитов и деревьев.

"Завтрашний день ознаменуется тем, что этот циклон атлантического происхождения, <…> его холодный фронт "докатится" до Москвы завтра в 15 часов. И, соответственно, вторжение этого более холодного воздуха будет сопровождаться штормовым ветром, в среднем это 15-20 м/c, отдельные всплески - до 21-22 м/c. В Москве это до 21 м/с в районе 15 часов. А самые сильные ветры ожидаются в акватории Финского залива, там почти ураганной силы - 25-30 м/c, в Санкт-Петербурге это 25 м/c", - сообщил Тишковец.

По его словам, ветер такой силы может спровоцировать опасные последствия.

"Нужно понимать, что это штормовой ветер, значит, падение рекламных конструкций, деревьев. Это очень опасно", - сказал Тишковец, добавив, что автомобилистам нужно быть особенно осторожными и не ставить машины рядом с потенциально опасными в такую погоду объектами.