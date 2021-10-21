В Калужской области введут с 15 декабря QR-коды для входа в театры и кафе

ТАСС, 21 октября. Система QR-кодов для посещения кафе, театров и музеев будет введена в Калужской области с 15 декабря, к этому времени жители региона должны по максимуму вакцинироваться. Об этом в четверг в видеообращении в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

"Мы даем всем время привиться, но с 15 декабря посещение всех культурных, спортивных учреждений, предприятий общепита возможно только при предъявлении QR-кодов", - сказал глава региона.

Кроме того, он сообщил о некоторых ограничениях, которые начнут действовать в регионе уже с 22 октября. В частности, вводится обязательная самоизоляция для всех непривитых граждан старше 60 лет, приостанавливается проведение массовых мероприятий. Посещение театров, концертов, спортивных мероприятий возможно лишь при 50% заполняемости залов и с соблюдением жестких антиковидных регламентов. Вводится запрет на посещение баров, ресторанов и кафе в ночное время - с 00:00 до 06:00, дети смогут посещать торговые центры только в сопровождении родителей.

С 30 октября по 7 ноября работу продолжат системообразующие предприятия и органы власти, при этом МФЦ региона будут закрыты, но оказание госуслуг в электронном виде будет осуществляться в полном режиме. "Нам нерабочая неделя нужна для того, чтобы прервать цепочку заболеваний и выйти из этой коронавирусной волны. Я прошу вас не собираться большими компаниями, а как можно больше времени провести с семьей", - сказал губернатор.

Всего в Калужской области зарегистрировано более 51 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки - 166 случаев, умерли с начала пандемии 804 человека. Для формирования коллективного иммунитета планируется привить свыше 650 тыс. человек, в настоящее время привиты более 320 тыс. жителей региона. В регионе действует постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, под которое подпадает свыше 300 тыс. человек.