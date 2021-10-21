В Петербурге запустили новую программу профессионального обучения людей с инвалидностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Государственный университет морского и речного флота им. адмирала Макарова в Петербурге запустил программу обучения и реабилитации людей с инвалидностью. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации города.

"Государственный университет морского и речного флота им. адмирала Макарова запускает новую программу обучения и реабилитации инвалидов. Педагоги помогут людям с ограниченными физическими возможностями освоить азы морского дела и попробовать себя в качестве рулевого или капитана судна. Новый курс учебного центра позволит сломать миф о жестких ограничениях для маломобильных людей в выборе сферы деятельности", - говорится в сообщении.

Ознакомительный выход на катере для учащихся уже состоялся, занятия начнутся весной 2022 года с открытием навигации. Планируется, что практические занятия будут организованы на специализированном катере, а теоретический курс дистанционно. Эту идею поддержали специалисты городского информационно-методического центра "Доступная среда" и врачи-реабилитологи университета им. П. Ф. Лесгафта.

"Это хорошая инициатива. У каждого человека должна быть возможность выбрать желаемую профессию. Город уделяет очень большое внимание обучению и трудоустройству людей с ограниченными физическими возможностями, созданию безбарьерной среды, условий для занятий спортом", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

В Петербурге почти во всех профессиональных образовательных учреждениях есть свои программы обучения и адаптации людей с ограниченными возможностями, 227 человек было принято на обучение в 2021 году. В 42 из 46 колледжей учатся 1 089 петербуржцев с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, они осваивают большое количество профессий, в том числе повар-кондитер, садовник, мастер по обработке цифровой информации. На базе Охтинского колледжа в городе создана инфраструктура базовых профессиональных организаций и ресурсных учебно-методических центров инклюзивного образования.

По направлению cлужбы занятости в 2020 году новые профессии освоили 81 человек, по данным на октябрь 2021 года - 126 человек с инвалидностью, также до конца года 60 человек должны закончить обучение в негосударственном образовательном центре "Педагогический Альянс". Курсы обучения подбираются с учетом особенностей каждого человека, его ограничений и рекомендаций. Люди с нарушением зрения, слуха и функций опорно-двигательного аппарата обучаются английскому языку в ООО "Языки без границ", они осваивают профессию музейных гидов на русском языке жестов. Выпускники аккредитованы более чем в 20 музеях и культурных центрах Петербурга.