Власти Костромской области расширили список мест, для посещения которых необходимы QR-коды

КОСТРОМА, 21 октября. /ТАСС/. Посещать крупные торговые центры и салоны красоты в Костромской области с 30 октября можно будет только при предъявлении QR-кодов или сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

С 15 октября в Костромской области при посещении общественных мест необходимо предъявить QR-код или сертификат о вакцинации от коронавируса. Изначально в список мест, попадающих под действия ограничений, входили театры, цирк, филармония, концертные организации, кинотеатры, спортивные объекты, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны, предприятия общественного питания, в том числе в гостиницах, а также фудкорты.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции по требованию Роспотребнадзора практика применения QR-кодов для посещения общественных мест в регионе будет расширена. С 30 октября список мест, куда потребуется QR-код пополняется крупными торговыми центрами и объектами розничной торговли непродовольственными товарами. Аналогичные требования распространяются для посещения салонов красоты, косметических салонов (кабинетов), парикмахерских, спа-салонов, массажных салонов, соляриев", - говорится в сообщении.

Без предъявления QR-кода в регионе можно будет посещать аптеки и оптики, зоомагазины, объекты розничной торговли продовольственными товарами, топливом, похоронными принадлежностями, пункты выдачи заказов и объекты без торгового зала. Посещение крупных торговых центров с 30 октября по 7 ноября ограничено для детей - они смогут находиться в ТЦ только с родителями или законными представителями.

Также изменились правила заселения в гостиницы Костромской области. С 30 октября для размещения в отеле потребуется предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код. Для иностранных граждан заселение возможно на основании отрицательного ПЦР-теста.

Ситуация в регионе

Запрет на проведение публичных и официальных мероприятий действует в Костромской области до 1 декабря. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, введен в регионе также до 1 декабря. Информационные пункты въездного контроля на трассе М-8 будут работать с 28 октября, въезжающих в регион будут предупреждать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 36 769 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 30 403 человека, умер 851 человек. За сутки выявлены 169 новых случая коронавируса. За время прививочной кампании Костромская область приобрела 286 096 доз вакцины от коронавируса, первым компонентом привиты 199 340 человек.