В Тверской области с 25 октября введут QR-коды в торговых центрах и кинотеатрах

ТАСС, 21 октября. Власти Тверской области с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения крупных торговых комплексов и кинотеатров. Об этом губернатор региона Игорь Руденя сказал в эфире канала "Россия-24" в четверг.

"С понедельника [25 октября] вводим мероприятия по использованию QR-кодов, но только для крупных торговых центров, торгово-развлекательных центров, кинотеатров", - сказал Руденя.

Он уточнил, что в Тверской области ожидают из Москвы и Подмосковья приезд туристов во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября,. "Надо обязательно соблюдать масочный режим, и это позволит нам избежать жестких мер, закрытия экономики", - добавил глава региона.

Руденя добавил, что с 21 октября в регионе введен месячник по контролю масочного режима в общественном транспорте и торговых центрах, нарушителям грозят штрафы: гражданам - от 1 до 30 тыс. рублей, должностным лицам - от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - от 100 до 300 тыс. рублей. Он уточнил, что в регионе работают 15 ковидных госпиталей, в которых создано 2,5 тыс. коек, из них около 17% свободны. По его словам, в регионе имеется запас из более 140 тыс. доз вакцины от коронавируса.

В Тверской области с начала пандемии выявлено 72 812 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 60 840 человек, 1 777 пациентов умерли. В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, в том числе работников торговли, общепита, гостиниц, многофункциональных центров, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ. В регионе прививку от коронавируса сделал 427 301 человек.