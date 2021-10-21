На Сахалине реализуют пилотный проект подготовки кадров для экономики региона

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пилотный проект по адресной подготовке кадров для экономики региона по методике WorldSkills будет реализован в Сахалинской области. Его реализация позволит подготовить для экономики региона специалистов в тех отраслях, обучение по которым не ведется в области, а также наладить коммуникацию между бизнесом, образованием и государством, сообщает пресс-служба агентства WorldSkills Russia.

"Агентство WorldSkills Russia успешно применяет различные практики и методы в подготовке и оценке профессиональных кадров в регионах России. При этом Сахалин пока единственный регион, где адресная подготовка кадров под экономику региона была институализирована. Пока это пилот, но его уже можно тиражировать на передовые регионы РФ, готовые к профессиональной трансформации образования под нужды предприятий", - цитирует пресс-служба замгендиректора - технического директора Агентства развития профессионального мастерства Алексея Тымчикова.

По его словам, проект направлен на создание эффективной коммуникацию между бизнесом, образованием, отраслевыми объединениями, представителями региональной власти и экспертами WorldSkills. Тымчиков считает, что из-за неправильной оценки кадровой проблемы колледжи выпускают специалистов, которые не подходят предприятиям. Поэтому необходима индивидуальная разработка технологических решений с организованной коммуникацией.

Таким образом, Московский государственный образовательный комплекс (МГОК), по данным пресс-службы, займется подготовкой фармацевтов, поскольку на острове для этого нет материальной базы, инфраструктуры и преподавателей. Планируется, что студенты будут обучаться теории дистанционно, а практические занятия и государственная аттестация будут проходить в Москве. В свою очередь авиакомпания "Аврора" планирует проводить обучение по компетенциям "Бортпроводник", "Диспетчер", "Специалист авиационной безопасности" в городах Дальнего Востока. Кроме того, в угольной отрасли планируют применение формата технологических отрядов - студенческих бригад, которые могут выступать в качестве сезонных рабочих во время прохождения практики.

По словам министра образования Сахалинской области Анастасии Киктевой, которую цитирует пресс-служба, в ближайшие пять лет в регионе планируется реализовать не менее 150 новых инвестиционных проектов, которые позволят создать не менее 11 тыс. новых рабочих мест.