Редких птиц из Германии и Казахстана будут завозить в соколиный центр на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 октября. /ТАСС/. Краснокнижные птицы из Германии и Казахстана населят первый в России соколиный центр, который строит резидент территории опережающего развития (ТОР) на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Птицы требуют обязательного качественного ветеринарного обслуживания, что позволит сохранить таких редких птиц, как камчатский кречет. В процессе встречи обсудили вопросы организации кормления птиц, они требуют специфического кормления, которое невозможно без участия специалистов. Были проработаны вопросы электронной сертификации, обсуждался порядок ввоза птиц на Камчатку. Для восполнения популяции птицы будут поступать к нам из Германии и Казахстана. Там уже созданы подобные соколиные центры, в которых успешно проводится разведение птиц, требующих особых условий перевозки", - приводятся в сообщении слова руководителя краевого агентства по ветеринарии Артема Никитина.

Уточняется, что в перспективе камчатский соколиный центр будет поставлять птиц в другие регионы для разведения.

Единственный в России центр для изучения ловчих птиц, восстановления подорванной браконьерами популяции камчатских кречетов, а также для выращивания и подготовки ловчих соколов начнет работу на Камчатке в 2022 году. Проект имеет статус резидента ТОР.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями. На Камчатке более 100 организаций являются резидентами ТОР, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям составил около 143 млрд. рублей. В рамках реализации проектов планируется создание около 10 тыс. новых рабочих мест.