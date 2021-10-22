Саммит ЕС призвал ЕК ускорить работу по признанию ковид-сертификатов с третьими странами

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза призвали Еврокомиссию (ЕК) ускорить работу по взаимному признанию сертификатов о вакцинации со странами, не входящими в ЕС. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

"В свете развития эпидемиологической ситуации Евросовет призывает к дальнейшей координации для содействия свободному передвижению внутри ЕС и въезду в ЕС. Евросовет призывает Еврокомиссию ускорить свою работу по взаимному признанию сертификатов с третьими странами", - отмечается в нем.

Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. В отношении препарата позиция Еврокомиссии остается неизменной с начала работы системы ковид-сертификатов ЕС в начале июля. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.